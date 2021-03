Policial legislativo “Junior da Aleac” morre vítima da Covid-19, em Rio Branco

José Vieira Junior também era integrante do coral do poder legislativo acreano

O policial legislativo José Vieira Junior, que tinha mais de 30 anos de serviços prestados a Assembleia Legislativa do Acre ( Aleac), morreu neste sábado (27) em decorrência de complicações da Covid-19. Junior também fazia parte do coral do poder legislativo.

O presidente da Aleac, o deputado Nicolau Junior (PP), lamentou a morte do servidor e disse: “Ele exerceu um excelente trabalho, se dedicando sempre a fazer o melhor, e muito estimado pelos colegas nesses mais de 30 anos de trabalho no poder legislativo”.

