Policial sofre acidente e é arremessado de veículo durante perseguição na Via Chico Mendes

Um policial militar e um motociclista sofreram um grave acidente na noite desta quarta-feira (10), na Via Chico Mendes, na entrada do bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, o PM e outros colegas do grupo motorizado tentaram evitar um assalto. O assaltante chegou a atirar contra os militares, que revidaram, iniciando uma troca de tiros ao lado do Centro de Saúde Cláudio Vitorino. O bandido fugiu para dentro do bairro Taquari, e quando os PMs tentam acompanhar o meliante, outra motocicleta entrou na frente do veículo de um dos policiais, provocando o acidente.

Na colisão, as vítimas foram arremessadas dos veículos. Na queda o policial teve uma provável fratura na perna esquerda. Já o motociclista também teve possível fratura na perna.

Os outros militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou as vítimas para a UPA da Baixada da Sobral, ambos em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. As motos foram removidas por um guincho.

