Poluição causa redução gradual no tamanho do pênis humano

Atualmente, muitos compostos químicos permeiam nosso meio ambiente. Resíduos de fábricas, componentes de alimentos, cosméticos, roupas, plásticos… Se todas essas substâncias frutos da poluição não são perigosas, algumas, no entanto, têm efeitos tóxicos para a nossa fisiologia em escalas variadas. Desde as profundezas dos oceanos até as placentas humanas.

E isso pode causar estragos em nosso sistema reprodutivo, como argumenta a famosa ambientalista Erin Brockovich em um artigo recente para o The Guardian, no qual ela explora as ramificações de um novo livro sobre epidemiologia reprodutiva de Shanna Swan chamado “Contagem regressiva”.

Segundo a pesquisadora, a poluição química no meio ambiente já está ligada a uma variedade de mudanças nos corpos das pessoas vivas, incluindo a queda abrupta na contagem de espermatozoides.

Na verdade, de acordo com um estudo de 2017 da própria Swan, os produtos químicos podem até estar fazendo com que os bebês nasçam com pênis menores.

Pesquisa anteriores descobriram que o PFAS prejudica a produção de esperma, interrompe o hormônio masculino e está relacionado a uma “redução da qualidade do sêmen, do volume testicular e do comprimento do pênis”.

Esses produtos químicos estão literalmente confundindo nossos corpos, fazendo-os enviar mensagens de mixagem e ficarem descontrolados.

Segundo Swan, os PFAS são conhecidos como “produtos químicos para sempre”, porque não se degradam no meio ambiente ou no corpo humano.

Eles apenas se acumulam e se acumulam – causando mais e mais danos, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia.

Em seu livro, Swan descreve algumas descobertas alarmantes. Ela afirma que, em média, um homem hoje terá metade do esperma que seu avô tinha, e uma mulher com cerca de 20 anos hoje será menos fértil do que sua avó aos 35 anos.

De acordo com a pesquisadora, os produtos químicos PFAS podem estar contribuindo para esse problema, com distúrbios hormonais masculinos relacionados à “redução da qualidade do esperma, do volume testicular e do comprimento do pênis”.

