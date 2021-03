Ponte sobre o Madeira será inaugurada em abril por causa da pandemia, diz Bittar

A tão aguardada inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, que vai ligar por terra o Acre ao resto do Brasil, foi adiada novamente. A nova data vai ficar para a primeira quinzena de abril, de acordo com o senador Márcio Bittar (MDB-AC).

Este já é o segundo adiamento em menos de quatro meses. A entrega da obra havia sido prometida para dezembro do ano passado, porém ficou para março após atraso nas obras e agora passou para abril.

A construção ainda não está concluída, mas deve ser finalizada no final deste mês, informou o senador, que esteve nesta quarta-feira (10) com o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Santos Filho.

De acordo com Bittar, a inauguração em abril possibilitaria a participação da população do Acre de forma segura, caso a curva de contaminação da Covid-19 no estado vizinho baixe.

“De comum acordo, o general Santos Filho e eu ligamos para o presidente e resolvemos fazer a inauguração em abril em função do momento da pandemia. Muitos acreanos querem ir pra inauguração. O comércio sonha com isso há muito tempo, porque barateia o transporte. O próprio pessoal do transporte também. Enfim, todo mundo”.

