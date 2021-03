Popeye humano pode perder movimentos dos braços após implantes

O ex-soldado Kirill Tereshin, de 24 anos, injetou uma espécie de vaselina endurecida para se transformar em um super-homem, mas agora está pagando o preço que pode incluir perder o uso dos braços – ou pior.

Após os implantes, o jovem russo ficou conhecido como “Popeye”, do famoso desenho animado. Arrependido, ele tem sofrido as consequências e admite que fez uma “grande estupidez”. As informações são do The Sun.

A pandemia de Covid-19 atrasou, em um ano, a cirurgia para remover completamente os implantes perigosos de seu tríceps. Ele ainda enfrenta operações mais complexas para tentar contornar os estragos.

“Tenho apenas 24 anos e meu sistema imunológico até agora está lidando com essa inflamação, mas realmente não sei o que vai acontecer a seguir. Preciso acabar logo com esse pesadelo”, disse o russo.

“Aumentei meus braços quando tinha 20 anos devido à minha própria estupidez. Não pensei nas consequências”.

Ele foi persuadido a “salvar sua vida” e remover os implantes pela russa Alana Mamaeva, 33, uma das principais defensoras das vítimas de cirurgias plásticas malsucedidas, que é casada com o astro do futebol russo Pavel Mamaev.

O cirurgião Dmitry Melnikov, que extraiu a parte solidificada semelhante à vaselina, alertou Tereshin que ele poderia morrer se não removesse os implantes.

“Tenho muita sorte de haver médicos que se importam. A cirurgia mais difícil será no meu bíceps… O nervo responsável pela sensibilidade dos braços está lá dentro”.

‘Sei que sou culpado’

“Deus me livre que algo aconteça com este nervo e eu não possa mais mover meu braço. Eu realmente me preocupo com isso. Estou com muito medo, é algo que me assusta. Eu deveria ter pensado sobre isso antes, eu sei. Eu me culpo, eu sei que sou culpado”, desabafou o russo.

Ele injetou cerca de três litros da substância em cada braço. Os desastrosos implantes de vaselina barata causaram “febre alta, dor forte e fraqueza”. Mamaeva disse que “teve que ajudar” Tereshin a remover suas mutilações “horríveis, horríveis”. Ele vai passar por cirurgia novamente no final deste ano para remover o resto da vaselina endurecida.

(Foto: Reprodução/The Sun)

