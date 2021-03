Por conta da pandemia e enchente, Prefeitura cancela “Feria do Peixe” na Capital

Decisão foi tomada pela Prefeitura após reunião com Secretaria da Agricultura Familiar

A tradicional Feira do Peixe da Semana Santa não vai acontecer este ano em Rio Branco devido a pandemia e as cheias dos rios que acabaram prejudicando os produtores de pescado na capital e no interior. A informação foi dada ao ContilNet nesta quarta-feira (1) pela assessoria da Prefeitura.

Conforme repassou a assessoria, a decisão de não realizar o evento foi tomada numa reunião com os representantes da Secretaria de Agricultura Familiar (Safra). “Pra evitar aglomeração, a Prefeitura achou melhor não fazer a Feira do Peixe como é feita todo ano. Não vai acontecer isso. Além da pandemia, muitos produtores foram prejudicados pela enchente e perderam suas produções”, disse a assessoria.

Em visita ao Mercado Municipal Elias Mansou, a reportagem do ContilNet não encontrou nenhum produtor vendendo peixes. Os que estavam lá, vendendo legumes e hortaliças, mostraram-se esperançosos em comercializar seus produtos, Raimundo Bezerra é um deles.

“Rapaz, a situação tá complicada, mas a gente tem que ter esperança que vai dar certo. Hoje a minha esperança é vender esses legumes e voltar pra minha casa”, disse o homem.

Mesmo sem a realização da feira, está liberada a comercialização de pescados em comércios, uma vez que sejam mantidas todas as medidas de prevenção.

