Por insistência de paciente, enfermeiro descobre que ganhou na Mega

Um enfermeiro morador de Campinas (SP) só conferiu o resultado dos jogos que fez na Mega da Virada após a insistência de um paciente.

Claudinei Pereira dos Santos, de 31 anos, não levou o prêmio principal, mas descobriu que ganhou R$ 919, no domingo (28/3), a quatro dias do prazo final para sacar o prêmio.

“Fiz 20 jogos e vi que um deles tinha saído a quadra. Resgatei essa semana meus R$ 919. Não é muito, mas ajuda”, disse ao G1.

O paciente que insistiu com o enfermeiro também ganhou na Mega da Virada do ano passado. Analista de sistemas de 51 anos, Rogério Maria pegou Covid-19, ficou 68 dias internado e quando teve alta descobriu que havia acertado no jogo.

Segundo Claudinei, no último domingo, Rogério ficou “ficou falando na minha cabeça, insistindo pra gente conferir”.

