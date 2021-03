Por opção da CBF, Galvez x Londrina, pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20, tem data alterada

A CBF alterou por duas vezes a data da partida entre Galvez x Londrina, válida pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20.

Inicialmente marcado para quarta-feira (10), o confronto foi reagendado para terça-feira (16) e na última sexta novamente remarcado, desta vez para a segunda (15). As alterações foram feitas por decisão da CBF.

Local e horário da partida, entretanto, não foram modificados. O jogo deve ser disputado na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), às 19h (de Brasília).

A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nas cobranças de penalidades.

Quem avançar do confronto vai enfrentar Atlético-MG ou Fluminense-PI na segunda fase (oitavas de final), em jogos de ida e volta nos dias 24 e 31 de março.

Futebol paralisado no Acre

Por causa da pandemia do novo coronavírus, que tem elevados números de casos no Acre, o futebol está paralisado no estado, classificado na faixa vermelha pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Com isso, os clubes estão impedidos de realizar treinamentos e as competições oficiais da Federação de Futebol não podem ser disputadas, pelo menos, até 19 de março, quando será feita uma atualização da classificação.

A FFAC enviou um documento às autoridades solicitando liberação para o futebol, mas não obteve resposta positiva. A última quinta-feira (4), na sede da entidade, na capital acreana, dirigentes se reuniram para tentar definir o impasse do início dos estaduais feminino e masculino, que começariam neste fim de semana.

As duas competições foram adiadas e foi acordado que haveria uma união dos representantes do futebol no estado para tentar sensibilizar as autoridades pela liberação das atividades na modalidade.

Caso o Galvez não possa mandar o jogo no Acre por conta da proibição em virtude da pandemia, o clube terá que jogar em outro estado onde não estejam aplicadas restrições ao futebol. A decisão por um adiamento do confronto ou mudança de local da partida cabe à CBF.

(Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha)

