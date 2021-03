Por que Nelson Piquet gritou “Globo lixo” ao vivo na Band?

Considerado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, Nelson Piquet surpreendeu ao chamar a Globo de “lixo” ao vivo nesse domingo (28), em plena estreia da Band na transmissão da categoria, após 41 anos na rede carioca. Mas por qual motivo o ex-piloto, tricampeão da F1 (1981 e 1983 e 1987) e aposentado há 30 anos, guardou essa espécie de rancor da emissora?

Para isso, temos que voltar e muito no tempo. Quando ainda disputava Fórmula 3, os resultados de Piquet chamavam atenção, mas seu relacionamento com a mídia nunca foi dos melhores. Já nos primeiros anos na F1, sempre respondia a um pedido de entrevista com um “vai me pagar quanto?”. A imprensa classificava como uma “convivência difícil” com Piquet, enquanto Ayrton Senna (1960-1994) sempre teve um comportamento mais polido e de bom relacionamento desde a época que corria de kart nos anos 70.

