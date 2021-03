Por que ninguém sabe nada sobre Laura, irmã dos príncipes Harry e William?

O mundo de celebridades é vasto, mas quando vemos os rankings de famosos feitos pela internet, a família real britânica sempre encabeça o topo deles.

Mas o que o mundo realmente conhece sobre essas pessoas? Sabemos muito sobre a família real britânica, porém, muitas das informações pessoas sobre eles são sigilosamente preservadas.

Como por exemplo, você sabia que os príncipes William e Harry têm uma meia-irmã escondida? A maior parte do mundo não tem a menor ideia, e há uma grande razão pela qual ela tem sido mantida fora dos holofotes até hoje.

A história da atual geração real começa em 1981, quando o príncipe Charles se casou com Lady Diana Spencer. O casamento deles foi um dos mais extravagantes, comoventes e amados pelo público, que assistia de longe ao que acontecia e achava que era um verdadeiro conto de fadas. Só que era bem o contrário…

Um amor secreto

Enquanto por fora Charles parecia um noivo amável, como um verdadeiro príncipe encantado, por dentro ele não era nada parecido. Charles, de fato, não estava totalmente focado em Diana; ele tinha outra mulher em seu coração.

Charles tinha um amor escondido do passado, que ele teve que desistir por causa de seus deveres reais e para honrar os desejos de sua família. Não foi fácil para o herdeiro ao trono abdicar do que seu coração queria, resultando em uma série de problemas matrimoniais, como todos sabemos. Esta história começou como se tivesse saído de conto de fadas, mas não continuou como tal.

Uma relação proibida

Em 1971 Charles conheceu Camilla Parker Bowles. Os dois imediatamente se uniram e iniciaram um romance, que durou por muitos anos, mesmo com a desaprovação da realeza. Até que eles terminaram e seguiram por caminhos diferentes.

Mesmo passados anos depois, e eles estando casados com outras pessoas, Charles e Camila nunca perderam os sentimentos que tinham um pelo outro. Eles não conseguiam ignorar a química que compartilhavam e isso teria causado muitos problemas no casamento do príncipe.

Lady Di: uma mulher forte

Lady Diana foi entrevistada pela BBC em 1995, após seu divórcio do príncipe Charles, e disse: “Éramos três naquele casamento, então estava um pouco lotado demais”. Esta história começou como se tivesse saído de conto de fadas, mas como dissemos, não continuou como tal.

Lady Diana não fez o papel da esposa ferida que fica reclusa e chorando por sua triste situação, mas sim foi pela direção contrária: seguiu concentrada nas questões que realmente importavam para ela no mundo, que era fazer o bem.

Uma princesa exemplar

Durante seu casamento com Charles, Diana assumiu seu papel de princesa com naturalidade. Ela adorava ser a princesa do povo – tanto que este é o seu título até hoje – e levou muito a sério seu papel de princesa de Gales, trazendo um frescor para a relação da família real com o público.

Diana se jogou de cabeça em seu trabalho de caridade e foi uma líder determinada nos problemas sociais que lhe eram tão relevantes. Ela até garantiu um status de estrela, se tornando um ícone da cultura pop. Contudo, de todas funções mencionadas, era a tarefa a seguir que era a mais importante para a falecida Lady Di.

Uma mãe amorosa

Não havia nada mais importante para Diana do que ser a mãe de William e Harry. Diana não era uma mãe normal da nobreza, ela redefiniu o significado de mãe de verdade. A princesa era tão ativa na criação de seus filhos como qualquer mãe que não carrega o status de realeza, tanto que nem tinha babás o tempo todo.

Diana fez com que seu horários como parte da família real combinassem com a rotina dos seus filhos, e não o contrário. Ela fez questão de incluir William e Harry em seu trabalho, tanto quanto possível, em vez de deixá-los apenas na escola.

O fim

Embora Diana nunca tenha deixado que sua rotina prejudicasse o papel de mãe, seu casamento com Charles estava desmoronando. Em meados da década de 90, o casal real estava à beira do abismo. Começou com Diana e Charles separados por um tempo, até depois se divorciarem oficialmente.

O relacionamento tinha acabado e a imagem pública da família não estava indo bem, só que o pior ainda estava por vir, não só para a monarquia britânica, mas especialmente para o mundo. Uma tragédia incompreensível estava prestes a atingir a todos e ninguém esperava isso, especialmente Charles e os meninos.

A triste notícia

Desnecessário dizer que o mundo ficou atordoado ao saber que Diana tinha morrido. Pessoas de todo o mundo vieram a Londres para homenagear a princesa. O público britânico ficou chocado e mostrou todo seu amor e dor colocando muitos arranjos na entrada do Palácio de Buckingham.

Como você pode ver nesta foto, haviam milhares e milhares de flores formando um tapete que chegava a ter cinco pés de altura na entrada do palácio. Esta demonstração de tristeza durou semanas enquanto a plateia absorvia aos poucos o que havia acontecido.

A despedida da princesa

O funeral da princesa foi aberto ao público e terrivelmente difícil, principalmente para a família de Diana. Uma vez terminado o funeral, todos os membros da família real começaram lentamente a trabalhar para voltar à normalidade, desta vez sem Diana.

Enquanto os meninos faziam o melhor possível para seguir a vida sem polêmicas, era o pai deles, o príncipe Charles, que fazia algo que teria surpreendido completamente os ingleses, fazendo com que uma nação se voltasse contra a família real, cobrando uma explicação.

Charles e sua nova companheira

Em 2005, oito anos após o falecimento da princesa Diana, o mundo ficou sabendo que o Príncipe Charles não só tinha reencontrado Camilla, mas que os dois estavam prontos para se casar. Os príncipes William e Harry estavam prestes a ter uma nova madrasta.

Todos estavam em alvoroço por causa disso, especialmente os ingleses que traçaram um panorama nada gentil sobre Príncipe Charles e sobre como ele tratou Diana ao longo da relação, tendo Camilla “sempre ao lado”. A foto aqui é do casamento deles naquele ano, quando Camilla se tornou Duquesa da Cornualha.

Um homem feliz

Logo após a união, o público britânico achou que Camilla estava tentando tomar o posto especial de Diana, e isso foi reprovado pela larga maioria. Tudo nessa nova relação foi difícil de ser aceito, até mesmo pela própria família. Mas agora a situação era diferente, e eles tinham que se unir para que funcionasse.

O casamento com Camilla deixou Charles muito feliz e, como resultado, fez William e Harry contentes porque eles queriam a felicidade do pai. A atitude de Camilla também foi mais importante nessa situação do que ela pensava.

Um grande segredo

Em 2005, Harry disse à imprensa: “Ela não é a madrasta má. William e eu a amamos muito”. Foi esse comentário – e o passar dos anos – que finalmente levaram Camilla a ser aceita pelo público britânico.

Era o começo de uma vida melhor para a família real. No entanto, havia algo mais que Camilla havia trazido a esta família que não era muito falado e que parecia ser um segredo bastante obscuro por não ser discutido de forma alguma.

Ela tinha um filho e uma filha!

Enquanto o público estava focado no fato de que a própria Camilla estava se juntando à família real, poucos investigaram muitas informações sobre o seu passado, como que ela tinha dois filhos de seu primeiro casamento.

Um deles se destacou sem problemas, enquanto o outro fez o possível para ficar em segredo, mantendo silêncio para garantir que ninguém falasse sobre isso. É fato, Camilla foi o alvo principal por muito tempo e no início ninguém sabia que havia muito mais do que era visível.

Tom, o filho de Camila

O filho de Camilla, Tom Parker-Bowles, é um conhecido e respeitado crítico e escritor gastronômico, que até já apareceu na televisão britânica. Ele já publicou vários livros e esteve também no programa Masterchef.

Ele também esteve com Gordon Ramsay em sua série de televisão The F-Word. Embora Tom tenha ficado no centro das atenções tranquilamente, sua irmã é muito mais reservada – tanto que muitas pessoas esquecem que Camilla tem uma filha. Há uma razão para este sigilo…

A misteriosa filha de Camila

O nome da filha de Camilla é Laura Lopes. Ela sempre ficou fora dos holofotes britânicos e longe da maioria dos eventos reais. Ela só participou de alguns dos momentos mais importantes, como os casamentos, o que era de se esperar.

Ela nunca esteve participando ativamente na rotina família e, sempre que apareceu em eventos, se certificou de ficar posicionada atrás de membros importantes para não chamar atenção para si mesma. Há uma razão pela qual ela prefere ficar fora dos olhos do público.

Uma situação difícil de viver

Laura e Tom eram apenas crianças quando Diana e Charles se casaram. No entanto, a imprensa britânica sempre soube que Camilla era o primeiro amor de Charles, por isso sempre a vigiaram e a seguiram.

