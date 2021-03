Prefeito de cidade do interior do Acre decreta toque de recolher a partir das 20h

O prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá (MDB), endureceu as medidas de combate à pandemia de Covid-19, que já infectou 639 moradores e matou três. Nesta sexta-feira (12), entra em vigor um decreto que proíbe a população de circular pela cidade entre 20h e 5h. A medida vale até 25 de março e apenas para a área urbana do município.

A venda de bebidas alcoólicas está proibida durante a vigência do decreto, bem como a atividade de taxistas e mototaxistas.

O comércio deverá fechar suas portas pelas próximas duas semanas, com exceção dos serviços essenciais, como a venda de alimentos, oficinas mecânicas, farmácias, clínicas veterinárias, setor de materiais de construção e serviços funerários.

Quem desrespeitar as medidas restritivas estará sujeito a multa e responderá na esfera criminal. O decreto foi publicado na edição desta sexta no Diário Oficial do Estado.

