Prefeito no AC diz que autorizou vacina contra covid-19 em policiais: “Estão na linha de frente”

O prefeito de Epitaciolândia, no interior do Acre, o delegado Sérgio Lopes (PSDB) disse na manhã desta quarta-feira (24) ao ContilNet que está preparado para esclarecer todas as dúvidas que o Ministério Público tenha a respeito da antecipação da vacinação anticovid aos policiais do município.

Leia também: Policiais civis e militares são acusados de furar fila da vacina contra Covid-19 no Acre

Estamos preparados para fazer os esclarecimentos e tirar qualquer dúvida do Ministério Público no que se refere a imunização dos agentes de segurança pública que atuam em nosso município”, declarou.

O gestor alegou que a prefeitura recebeu o pedido da categoria e autorizou a vacinação após entendimento por parte do Conselho Municipal de Saúde.

De acordo com o prefeito, os policiais também estão na linha de frente da pandemia e estão em constante risco de contaminação do coronavírus. Ele garantiu que as doses aplicadas nos policiais não prejudicam o cronograma de vacinação.

