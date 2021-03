Prefeitos buscam ajuda do Deracre para melhorar o acesso entre Bujari e Porto Acre

A pauta do encontro foi a melhoria de um ramal que interliga os dois municípios

Os prefeitos de Bujari e Porto Acre, Padeiro (PDT) e Bené Damasceno (PP) estiveram na tarde desta quarta-feira (24) na sede do Deracre numa reunião com o diretor presidente da instituição. A pauta do encontro foi a melhoria de um ramal que interliga os dois municípios.

Ao ContilNet, Padeiro ressaltou a importância da reabertura da estrada. “É muito importante a melhoria desse ramal, uma vez que muitas famílias moram naquela região e precisam usar o ramal para ir e vir. Isso sem falar nos produtores rurais que precisam escoar suas criações e plantações”, disse.

Já o prefeito de Porto Acre se disse confiante em uma solução junto ao Deracre para resolver a situação. “Tenho certeza que iremos, junto ao Deracre, melhorar esse acesso e resolver essa situação. Estamos juntos, unidos para resolver isso. Esse acesso aberto com o Bujari também é um desejo nosso”, relatou Bené.

