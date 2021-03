Prefeitura de Rio Branco retoma 1ª dose da vacinação contra Covid-19 nesta quinta

Com a chegada ao Acre de mais um lote de vacinas contra a Covid-19, a prefeitura de Rio Branco retoma nesta quinta-feira (11) a primeira dose da imunização.

A Secretaria de Saúde da capital recebeu do governo 1.800 doses, que serão aplicadas em idosos a partir dos 71 anos e em profissionais de saúde ainda não imunizados.

Os locais de aplicação desse novo lote da Coronavac são o pátio do antigo Detran (em frente ao 7º BEC), via drive thru, além do posto de saúde Barral y Barral e Uraps Claudia Vitorino e Roney Meireles.

A aplicação das primeiras doses estavam suspensas desde sexta-feira (5), após esgotarem as vacinas.

A prefeitura está aplicando a segunda dose em idosos de 85 a 90 anos. Essas vacinas foram reservadas a todos que tomaram a primeira. No cartão de vacinação consta a data exata para comparecimento nos locais de imunização. A aplicação acontece das 8h às 17h.

