Preso suspeito de esquartejar amigo e colocar corpo na mala

Um homem suspeito de matar, esquartejar e esconder o corpo de um amigo em sacolas plásticas e uma mala, na capital goiana, foi preso nesta quarta-feira (3/3) no Tocantins. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o homem confessou o crime e afirmou que matou o amigo após uma crise de ciúmes. O fato ocorreu no dia 20 de maio de 2018.

Segundo as investigações, autor e vítimas eram amigos e moravam na mesma pensão, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Conforme confissão, o autor afirmou que a motivação do crime teria sido uma discussão, após uma crise de ciúmes em relação a sua companheira.

O homem utilizou uma faca, um facão e uma marreta para desmembrar as partes do corpo de Venilson Rodrigues dos Reis, cujo corpo foi encontrado dentro de duas sacolas plásticas e uma mala, na pensão em que moravam. Logo após o crime, o autor fugiu para o estado do Tocantins.

Após monitoramento, o homem foi encontrado no município de Marianópolis (TO), distante cerca de 900 km de Goiânia.

O delegado responsável pelo caso, Rhaniel Almeida, dará mais detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (4/3).

