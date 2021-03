Previsão de cheia, mortes por Covid-19 e regras mais rígidas de isolamento; veja mais lidas

Confira as matérias que mais repercutiram durante a semana no ContilNet, nas mais variadas categorias.

Separamos para vocês os assuntos mais discutidos e os fatos mais marcantes.

SEGUNDA-FEIRA

Bando de macacos é encontrado agonizando com ‘falta de ar’ no Acre e policial do AC morre de covid-19 um dia após perder a mãe para doença

Profissionais da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre)irão investigar um caso assustador que aconteceu na zona rural de Plácido de Castro (AC) neste fim de semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O policial civil Fábio dos Anjos Kuticoski, natural de Rondônia, foi mais uma vítima fatal da covid-19 nesta segunda-feira (15). A mãe havia falecido com a doença no dia anterior. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Atraso em pagamento de garis em Rio Branco resulta até em ameaças de facções e enteado mata padrasto a machadadas ao ver mãe sendo agredida



Os garis realizaram nesta terça-feira (16), na sede da Zeladoria da Prefeitura de Rio Branco, o segundo dia consecutivo de manifestações contra o atraso de dois meses de salário. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Antônio Cardoso Maia, de 46 anos, foi morto pelo próprio enteado a golpes de machadado, na tarde de segunda-feira (10), no Ramal Monte Alegre, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Morre o empresário Romeu Delilo e restrição ainda mais rígida no AC é confirmada pelo governo

Morreu na tarde desta quarta-feira (17) o empresário Romeu Delilo, vítima da covid-19. Ela estava internado desde o início de março e, devido a piora no seu quadro de saúde, precisou ser entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há poucos dias, de acordo com informações repassadas pela família. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em uma reunião comandada pelo governador Gladson Cameli na tarde desta terça-feira, 16, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Acre se uniram no Palácio Rio Branco para discutir o cenário da pandemia de Covid-19 e analisar a necessidade de medidas restritivas mais rígidas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Jéssica Sales pede a namorada em casamento em surpresa emocionante e jovem exposta ao participar de rolezinho no Acre chama jornalistas de vagabundos

A deputada federal Jéssica Sales (MDB), protagonizou uma cena linda nas redes sociais. Na Bahia, a cruzeirense pediu a namorada, Carol, em casamento com direito a decoração romântica e surpresa para a amada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A jovem Estefânia Eleutério, que teve a diversão de sábado (13) frustrada pela PM, chamou de vagabundos dois jornalistas acreanos que a expuseram em suas mídias. Ela participava do aniversário de uma amiga em uma chácara no bairro Placas, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acre transfere pacientes em estado grave da covid-19 para Manaus e previsão de enchente no AC

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Complexo Regulador Estadual, preparam cinco pacientes em estado grave ocasionado pela covid-19, para serem transferidos para o Hospital de Campanha em Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (19). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A cidade de Tarauacá poderá sofrer uma nova enchente neste final de semana. É o que diz o pesquisador David Friale em seu site O Tempo Aqui. Segundo o pesquisador, as fortes chuvas que caíram no estado na quinta-feira (18) e na manhã desta sexta (19) farão com que o manancial que banha a cidade atinja novamente a cota de transbordamento. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

