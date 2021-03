Previsão do tempo para este domingo é de chuvas e trovoadas, aponta Sipam

Na capital o sol aparece sempre entre muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou, em sua previsão, que o tempo não muda no Acre neste domingo.

Na capital, Rio Branco, e nas cidades do leste e do sul do estado o sol aparece sempre entre muitas nuvens, céu nublado com períodos de encoberto e pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia.

Nas demais regiões acreanas o tempo também será de sol entre muitas nuvens, céu de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

