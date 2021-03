Profissionais da saúde no AC ameaçam deflagar greve em período crítico da pandemia

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) ameaçou deflagrar uma greve nos próximos dias. Eles cobram a resolução de questões como pagamento do auxílio covid-19 do mês de dezembro de 2020, dobra da insalubridade, agenda para início da reformulação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e sobre o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC).

A diretoria do sindicato procurou nesta segunda-feira (1) o governo para tratar da situação. Na ocasião, o executivo garantiu que as pendências seriam resolvidas até a quinta-feira (4).

O vereador e presidente do Sintesac, Adailton Cruz, apresentou todas as questões que envolvem o trabalho dos profissionais de Saúde do Acre.

Ele disse que irá se reunir com as demais entidades sindicais na próxima segunda-feira (8) para discutir os próximos passos, incluindo a convocação para uma possível paralisação geral durante o período de pandemia.

“Nós vamos visitar cada unidade do interior, mobilizar todos os trabalhadores, ouvi-los, e nos organizar, infelizmente”, disse Adailton.

