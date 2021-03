Projeto “Juntos Por Sena Madureira” visa arrecadar fundos para ajudar vítimas da enchente

Projeto busca arrecadar recursos para ajudar as mais de 480 famílias desabrigadas com as enchentes (zona urbana e ribeirinhos da zona rural)

Um Conselho Gestor formado por 07 personalidades lançou esta semana o Projeto Juntos Por Sena Madureira, que visa arrecadar donativos e recursos financeiros para ajudar centenas de famílias atingidas pela enchente de 2021, e adquirir equipamentos aos profissionais de saúde que atuam no combate a Covid-19 e às doenças tropicais, como a Dengue.

O Projeto está disponível em plataformas digitais com imagens e reportagens que retratam o desastre natural, além de oferecer os meios online para doações, disponíveis em website, Facebook e Instagram.

A ideia partiu de integrantes da Fundação Assistencial e Educacional Betel (FAEB), que criou o Conselho formado por pessoas da sociedade senamadureirense, sendo: Pastor Celso Gregório, empresário Paulo Sérgio, empresário Ivan Rios, empresária Maria Hoffman, enfermeira Lírica Evelyn, médico infectologista Dr. Alan Areal, radialista Aldejane Pinto, com a apoio jurídico do advogado Celso Gregório Jr.

“Utilizamos um modelo que deu muito certo em Minas Gerais e adaptamos a nossa realidade. Somos todos voluntários e o projeto é sem fins lucrativos. Todo recurso financeiro, alimentos, agasalho e donativos será doado a quem mais precisa, para isso contamos com o crivo do ministério público”, afirma Pr. Celso, que compõe o Conselho Gestor do projeto.

Lançado por meio de videoconferência entre do Conselho Gestor, recentemente, projeto “Juntos Por Sena Madureira” entra agora em fase de divulgação e arrecadação por meio de uma conta específica: Banco do Brasil, agência 12793, conta corrente 5155-1 (Chave PIX 01.178.226/0001-40).

OBJETIVO E DESTINAÇÃO

Projeto “Juntos por Sena Madureira” busca arrecadar recursos para ajudar as mais de 480 famílias desabrigadas com as enchentes (zona urbana e ribeirinhos da zona rural), bem como as pessoas em vulnerabilidade social dando assistência social e material, na busca do resgate da dignidade humana.

Na área da saúde, o Projeto busca a aquisição, pela sociedade civil organizada, de equipamentos para equipar o Hospital Estadual João Câncio Fernandes, para dar um melhor conforto e qualidade no tratamento de pacientes com COVID-19 do município.

Em posse dos recursos, a execução do Projeto se dará pela Fundação Assistencial e Educacional Betel – FAEB, que é uma associação privada, sem fins lucrativos atuante em Sena Madureira – AC, fundada em 1996, cuja atividade principal é a defesa de direitos sociais.

Para obter todas as informações do Projeto acesse o site www.juntosporsenamadureira.com ou na redes sociais do projeto:

Facebook: https://www.facebook.com/juntosporsenamadureira/

Instagram: @juntosporsenamadureira

