Quarta-feira é data-limite para pagamento do licenciamento das placas final 1 e 2

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa aos proprietários de veículos com placas final 1 e 2 que o prazo-limite para quitar o licenciamento anual é a próxima quarta-feira, 31.

Já os proprietários com placas final 5 têm até a mesma data para iniciar o pagamento de forma parcelada ou quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em cota única, com 10% de desconto. Porém, a data final para pagar o documento se encerra no último dia útil de maio, quando vence o documento de 2020.

O licenciamento é uma autorização que garante que o veículo possa continuar a trafegar livremente pelas ruas. De acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB), circular com veículo não licenciado é infração gravíssima.

Para ter um veículo licenciado, o proprietário deve pagar IPVA, taxa de Licenciamento e multas já vencidas, se houver. Somente após quitação de todas as taxas, o Certificado de Registro de Veículo (CRLV) poderá emitido, o que ocorre em até 24 horas.

Como pagar

Para ter acesso aos boletos de recolhimento dos impostos é necessário acessar o site www.detran.ac.gov.br e fazer o cadastro na plataforma de Autoatendimento, onde o cidadão pode escolher a forma como deseja se identificar, por meio da CNH ou veículo.

Após o preenchimento do cadastro de identificação, o usuário deve informar o e-mail e senha. Em seguida, um link será enviado para o e-mail cadastrado; ao clicar no link, o cadastro será confirmado. Após a liberação no sistema, a pessoa pode começar a utilizar os serviços disponíveis no site.

Na plataforma, é possível realizar consultas, solicitações, imprimir borderôs para pagamento de taxas e imprimir o CRLV, entre outros serviços.

“Lembramos que agora o proprietário que deve imprimir o CRVL pelo do site do Detran/AC, em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única.”, ressalta a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

