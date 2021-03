Quase 1 mês após fim da cheia, animais ainda aguardam donos no Centro de Zoonoses

Quase um mês após o fim da enchente do Rio Acre na capital, 18 cachorros e cinco gatos ainda aguardam seus donos no Departamento de Zoonoses da prefeitura. Eles foram resgatados durante a cheia e levados ao local enquanto as famílias viviam nos abrigos montados pelo poder público.

Segundo a diretora do setor, Angela Fortes, os animais ainda estão no Centro de Zoonoses porque seus proprietários deixaram as casas onde viviam antes da alagação e ainda não retornaram. Uma equipe da prefeitura chegou a levar os animais aos endereços, mas não havia pessoas para recebê-los.

Se as famílias não aparecerem para buscar seus bichos, o departamento estuda a possibilidade de colocá-los para adoção. No local, há outros 100 cães e 50 gatos sem donos que já estão aptos a serem adotados. Eles foram castrados e vermifugados.

Quem tiver interesse em adotar os animais pode entrar em contato com o centro pelo telefone 3221-3561 e agendar uma visita ao espaço.

