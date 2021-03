Quase 11 milhões de terráqueos têm seus nomes em Marte; veja como enviar o seu

Quando o rover Perseverance pousou na superfície marciana em 18 de fevereiro de 2021, também chegaram ao planeta vermelho quase 11 milhões de nomes de terráqueos a bordo.

Se o seu não está entre eles, a Nasa já abriu inscrições para quem quiser “aterrissar” em Marte na próxima missão prevista para 2026.

A campanha “Send Your Name to Mars”, da agência espacial, convidou pessoas de todo o mundo a enviarem seus nomes para viajarem no rover. Foram cadastrados 10.932.295 nomes. Desses, mais de 180 mil foram inscritos do Brasil.

Eles agora estão na superfície de Marte, escritos em três chips, do tamanho de uma unha, a bordo do Perseverance.

Como os chips foram feitos?

Engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA gravaram os nomes nos chips usando um feixe de elétrons.

A máquina de “feixe E” usada permite a gravação de caracteres muito pequenos: menos de 1 mícron, bem menor do que a largura de um cabelo humano. O equipamento normalmente é usado na fabricação de itens de alta precisão.

Com os quase 11 milhões de nomes, também foram incluídas as redações dos 155 finalistas no concurso de redação “Name the Rover” da Nasa.

Os chips foram montados em uma pequena placa fixada no centro da viga mestra da popa do Perseverance, onde são visíveis para as câmeras no mastro do rover.

Se você perdeu essa oportunidade de ter o nome brilhando no planeta vermelho, ainda pode se inscrever para enviar o seu, na futura missão a Marte, prevista para julho 2026, cadastrando seus dados no site da Nasa.

