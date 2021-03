Que medo! Mulher encontra mais de 60 aranhas atrás de cortina; assista

Qual seria sua reação caso encontrasse uma aranha em sua casa? Agora, se fossem mais de 60, o que você faria?

Caso nunca tenha imaginado uma situação deste tipo, saiba que este é um fato que aconteceu recentemente com uma moradora de Sydney, na Austrália.

Na gravação que circula nas redes, ela mostra o que encontrou logo após mexer em uma cortina. Sim, mais de 60 aranhas.

Embora esta situação seja atípica no Brasil, na Austrália, pode-se dizer que este não é um fato considerado “anormal”, mesmo com a quantidade que se pode ver na gravação, que é alta. Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

(Foto: Reprodução)

