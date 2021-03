Raissa Barbosa chora ao falar do filho, relata abuso e denuncia alienação parental

Raissa Barbosa usou as redes sociais para expor um relato forte neste sábado (13). A participante de A Fazenda 12 afirmou que sofreu durante anos com abusos do ex-namorado, o empresário Felício Santiago.

Ela chorou ao explicar por que não mora com o filho Felipe, de 11 anos, e denunciou alienação parental, que ocorre quando um dos pais influencia a criança a tomar partido e a se colocar contra o outro genitor.

Desesperada e chorando, a modelo desabafou em uma sequência de Stories no Instagram e disse que resolveu trazer o caso à tona porque não consegue mais ficar calada e precisa de ajuda para que o pai de seu filho pare de difamá-la e colocá-la contra o menino.

“Não tem como ficar calada diante dessa situação. Por que meu filho não mora comigo? Na época em que eu morava com o pai dele, ele me batia muito, me espancava e depois pedia desculpas. Era abusivo. Da pior espécie. Me traia, abusava, mentia. Sempre chamava a polícia, mas nada acontecia”, começou a vice-Miss Bumbum 2017.

“Aí nasceu o Felipe. O pai dele me bateu quando eu estava ainda nos 13 dias de resguardo. A mãe dele pediu pra ficar com o Felipe dois dias e falou para buscá-lo depois, quando eu estivesse mais calma. Quando eu voltei, fui com a minha vó, mãe e tio. Ele estava com uma facão, me ameaçou e não me deixou levar meu filho. E, todas as outras vezes que eu ia lá pegar meu filho, ele me ameaçava e me batia. Continuei fazendo boletim de ocorrência, mas nada adiantou”, relatou a ex-peoa.

Raissa contou que o garoto acabou ficando na casa do pai porque cansou “de apanhar” do ex. Aos prantos, a morena compartilhou com seus seguidores que tem saudade do menino e quer que ele volte a morar com ela. No entanto, segundo a modelo, o empresário criou uma conta para a criança no Instagram e usa o perfil para difamar a mãe para seus seguidores.

“Eu me arrependo porque não pude cuidar do meu filho. Não tinha ninguém para me falar: ‘Raissa, ninguém pode tirar o filho de uma mãe’. Meu filho acabou ficando lá e por isso que ele mora com o pai”, desabafou.

“Eu deixei, o tempo foi passando e ele foi ficando lá. O pai do meu filho fala que eu não gosto dele, que eu o abandonei. E agora ele está usando o Instagram da criança. Eu não queria que ninguém soubesse que meu filho tem Instagram. Quando eu entrei na Fazenda eu não seguia o perfil. Vários seguidores homens mandavam mensagem para o menino pedindo meu número”, completou a ex de Lucas Selfie.

“Exclui a conta e o proibi de ter Instagram. Vocês sabem como é a internet. Mas o pai dele criou outra conta e agora ele está usando de uma forma ruim. Ele está usando o menino. Minha mãe me contou que o Felício praticamente o obriga a gravar vídeos no YouTube. Não sigam a conta. Eu não autorizo”, enfatizou ela.

Denuncia no Instagram

Desalentada e angustiada, Raissa pediu para seus seguidores denunciarem o perfil do menino no Instagram por ser menor de 13 anos. Esse seria o único caminho para que a rede social remova a conta, já que ela não tem acesso aos dados porque quem criou o perfil foi o pai.

“Eu não sei o que eu faço. Isso é alienação parental. Ele faz isso há muito tempo com a criança. O que eu posso fazer é pedir para vocês denunciarem a conta. Ele está respondendo os fãs de forma grosseira. Não é ele. É o pai”, comentou, antes de mostrar alguns relatos de Felipe, evidenciando como ele a trata mal por influência do pai.

“Eu não queria expor essa situação, mas chegou em um ponto em que não dá para ficar calada. Estou aguentando isso há muito tempo. Não dá mais para segurar”, ressaltou. Diante da repercussão, o caso virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, e os fãs subiram a hashtag “estamos com você, Raissa”.

Me ajudem pelo amor de Deus a denunciar a conta, ele só tem 11 anos. https://t.co/zPXJ2EdKZa — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) March 13, 2021

(Foto: Reprodução/Instagram)

