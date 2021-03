Ranking brasileiro aponta Marcio Bittar como o melhor político do Acre

No Ranking dos Políticos do Brasil, o senador Marcio Bittar (MDB) se destacou como o parlamentar acreano de maior destaque.

Dentre os 593 políticos avaliados em todo o país, o relator geral do orçamento de 2021 ficou em 48º lugar e, entre os parlamentares do estado do Acre, assumiu o primeiro lugar da concorrida lista.

“Meu maior orgulho é demonstrar para o Brasil que o Acre tem bons nomes, que podem fazer mais pela nossa gente”, disse o político.

Marcio também se destacou em ações como votações antiprivilégios, critérios antidesperdícios (presenças e economia de verbas), além de não ter enquadramento na lei de Ficha Limpa ou em qualquer outro processo que investigue corrupção.

Em outubro de 2020, o emedebista também obteve um bom resultado no ranking, quando foi considerado pela primeira vez o melhor político do Acre.

