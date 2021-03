Receitas regionais de petiscos para acompanhar partidas de videogames com amigos

Agora você já sabe o que experimentar quando for ao Acre. Você provavelmente vai ficar muito feliz com tanta comida gostosa

Sabe aqueles petiscos deliciosos que gostamos de servir aos convidados em partidas de videogames? Pois é, uma boa seleção de petiscos certamente elevará os humores e manterá os hóspedes satisfeitos. Os snacks não atrapalham o andamento do jogo; seus amigos podem simplesmente pegar uma ou duas asinhas de frango ou segurar alguns nachos entre as mãos.

Existem centenas de receitas de petiscos clássicos que você pode escolher para os comes de sua noite de jogos. Mas que tal experimentar petiscos com um toque regional para fugir um pouco do óbvio?

Para além das tradicionais asinhas de frango, nachos, bolinhos de bacalhau, dadinhos de tapioca, guacamole, etc. vamos falar aqui de receitas fáceis de petiscos inspirados na culinária do Acre para fugir da rotina. Vamos lá!

Bolinho de Pirarucu

O gigante Pirarucu é, talvez, o peixe mais popular do estado do Amazonas, muito utilizado nas receitas desse estado e também do Acre. Quando está seco e salgado, ele é chamado de “bacalhau da Amazônia“, e com ele é possível preparar estes deliciosos bolinhos de pirarucu para servir como petiscos para seus convidados.

A receita para fazer esses deliciosos petiscos é muito simples. Primeiro você deve refogar a cebola e os alhos no azeite. Depois acrescentar o peixe e a salsinha. A seguir, cozinhe por 1 minuto e então desligue o fogo e transfira o cozido para uma tigela. Deixe que esfrie um pouco para misturar nele o ovo e batata. Tempere a gosto com sal e pimenta e misture tudo muito bem. A aparência da massa deve ser muito parecida à dos bolinhos de bacalhau.

Agora, modele a massa com as mãos e faça pequenos bolinhos. Coloque-os no óleo quente para fritar até ficarem douradinhos. Após fritos, retire o excesso do óleo em papel toalha e sirva com caldo de tucupi como molho para mergulhar. É uma delícia de petisco e vai alegrar os seus amigos.

Kibe de Arroz

Ahhh, kibe… quem não gosta? Mas sabia que no Acre o kibe é feito de arroz? A terra da Baixaria e da Moqueca Acreana adaptou o prato tradicional do oriente médio para uma versão regional tão deliciosa quanto. Ao invés de preparar a massa com trigo, o kibe acreano leva arroz cozido com caldo de galinha, manteiga, depois é recheada com carne moída e então frito.

Geralmente servido em pequenas porções, o kibe de arroz é uma deliciosa opção de petisco para compartilhar com seus amigos durante os jogos. Entretanto, fica ainda melhor se servido com molhos e dips. Você pode comprar molhos prontos, como picantes, ketchup e BBQ, ou pode fazer o seu próprio. Fica a dica!

Saltenha Acreana

Típica dos países sul-americanos, como Argentina e Bolívia, a saltenha – salgado que lembra a massa de pastel, só que mais grossa– cruzou fronteiras até chegar ao Acre, onde hoje integrou-se à cozinha local. Depois do kibe de arroz, a saltenha é o salgado mais popular do Acre.

A massa é feita com trigo, água, sal e óleo. Depois de preparada, é só cortar em círculo e rechear ao seu gosto. Feche como uma trouxinha e leve ao óleo quente para fritar por 5 minutos. Ela é comumente recheada de batata e frango, mas também pode ser com Pirarucu à casaca – receita na qual leva peixe e farofa com farinha d’água; banana frita com leite condensado e canela (de dar água na boca); carne de sol com purê de mandioca e queijo coalho. Existe também a versão assada, e não frita – a massa é um pouco mais levee fácil de preparar.

Pronto. Três ideias de petiscos fáceis para você saborear em sua noite de videogames com amigos. Cada prato traz algo diferente para a mesa, e cada um perfeito para a ocasião à sua maneira. Você pode até servir todos na mesma noite!



