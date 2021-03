Recuperada da covid, esposa de Alan Rick agradece orações: “Vocês me ressuscitaram”

A esposa do deputado Alan Rick, Michele Miranda, de 37 anos, já foi extubada e segue se recuperando satisfatoriamente da covid-19, de acordo com um vídeo divulgado pelo parlamentar na manhã desta segunda-feira (22).

As imagens mostram todo o processo enfrentado por Michele, que após ser infectada pelo vírus, precisou fazer um parto de emergência para retirada do pequeno Pedro. Ela foi encaminhada para o Distrito Federal, em UTI aérea, onde enfrentou o pior momento da sua vida – quando sua saturação chegou a 25%, apenas.

Miranda já consegue respirar sem os aparelhos e se alimenta normalmente.

No mesmo vídeo divulgado por Alan, em que ela agradece as orações, a mãe do pequeno Pedro diz: “Vocês me ressuscitaram”.

