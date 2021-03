Restaurante no AC entrega pizzas de graça aos profissionais de Saúde do Into

Um dos empreendimentos mais famosos do Acre promoveu uma ação que rendeu inúmeros comentários e elogios na internet.

O Deck Trattoria entregou nesta quinta-feira (11) várias pizzas aos profissionais que atuam no combate à pandemia do coronavírus, no Into, de forma gratuita.

“Gesto de reconhecimento e muita solidariedade”, disse uma internauta.

“Mesmo com vários meses no cansaço e várias horas de plantão, esses sorrisos deles engrandecem qualquer pessoa”, comentou outra.

Com fotos distribuídas e publicadas, os profissionais agradeceram o restaurante pelo presente.

