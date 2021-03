Rio Acre está a dois centímetros de transbordar, aponta Defesa Civil

Medição do meio-dia desta quarta-feira (24) apontou que o Rio Acre está com 13,98m

O boletim sobre o nível do Rio Acre, divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco, apontou na medição do meio-dia desta quarta-feira (24) que o Rio Acre está com 13,98m.

A atual medida ultrapassa a cota de alerta, que é de 13,50m e fica a dois centímetros da cota de transbordo, que é de 14,00m.

