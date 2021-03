Rio Acre sobe 5 cm em três horas na capital; 77 famílias seguem desabrigadas

Na capital, o Rio Acre, que vinha apresentando vazante nos últimos dias, voltou a subir 5 centímetros na manhã desta segunda-feira (1). Na medição realizada às 9h, o manancial registrou 12,51 metros. Na das 6h, estava em 12,46m.

No entanto, as águas seguem abaixo da cota de alerta, que é de 13,50m. No auge da atual enchente, em 17 de fevereiro, o rio chegou à marca dos 15,80m. As informações são da Defesa Civil municipal.

Setenta e sete famílias seguem desabrigadas em Rio Branco. Quase 250 pessoas atingidas pelas águas continuam nos abrigos montados pela prefeitura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários