Rio Acre ultrapassa cota de alerta e deve transbordar ainda na noite desta terça

A informação foi divulgada no boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil

O Rio Acre está subindo o seu nível rapidamente em Rio Branco. Segundo o boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), o manancial atingiu 13,51 na Capital, estando assim acima no nível do nível de alerta de 13,50 metros, mas ainda abaixo da cota de inundação de 14,0 m. Às 6 h da manhã, o nível era de 13,02 metros.

O rio tende a manter ritmo de subida até amanhã, devendo ultrapassar a cota de inundação ao longo da noite/madrugada.

O Rio Acre atingiu inundação extrema em fevereiro deste ano, chegando a atingir mais de 84 mil pessoas. A preocupação neste ano é agravada devido à pandemia da Covid-19, que pode se tornar um agravante caso moradores que vivem próximo ao rio sejam atingidos e precisem ser abrigados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários