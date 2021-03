Rio Acre volta a ultrapassar 13 metros na Capital e acende alerta na Defesa Civil

A Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou em medição realizada às 9 horas da manhã desta terça-feira (2), que o nível do Rio Acre voltou a subir e já marca 13, 09 metros.

De acordo com o major Cláudio Falcão do Corpo de Bombeiros, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, o nível do manancial poderá voltar a subir consideravelmente. Para se ter uma ideia, o nível do Rio está a menos de 50 centímetros da cota de alerta.

Em relação a famílias atingidas, Falcão contou que cerca de 3,8 mil pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Acre, já outras 3 mil pela inundação dos igarapés. O número de famílias desabrigadas chega a 77, sendo que 32 estão no Parque de Exposições, as demais em abrigos montados nas escolas públicas.

