Rio Branco antecipa vacinação contra Covid-19 para idosos de 66 anos neste domingo

Quem tem acima de 66 anos ainda pode tomar a primeira dose do imunizante

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco avança na imunização anticovid e deve iniciar a vacinação dos idosos de 66 anos neste domingo (28). A informação foi dada pelo vereador Emerson Jarude, que tem fiscalizado a campanha de vacinação na capital.

Os idosos que queiram receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus devem se dirigir ao drive-thu localizado no antigo pátio do Detran. A prefeitura irá anunciar outros dois locais para a vacinação.

