Rio Branco está em situação ‘extremamente crítica’ com UTIs superlotadas, diz Friocruz

O Observatório Covid-19 Fiocruz publicou nesta quarta-feira (10), um boletim extraordinário com a série histórica atualizada sobre ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS), com dados até a última segunda-feira (8). A análise apresenta taxas verificadas desde 17 de julho de 2020, e tem como objetivo alertar para o cenário crítico do país.

Segundo o Boletim, Rio Branco está em situação extremamente crítica das taxas de ocupação de leitos UTI Covid-19, que indicam sobrecarga e mesmo colapso de sistemas de saúde. Conforme os dados, a capital acreana tem 99% dos leitos de UTIs ocupados.

Os pesquisadores da Fiocurz reforçam a necessidade de ampliar e fortalecer as medidas não-farmacológicas envolvendo distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos.

“Nos municípios e estados que já se encontram próximos ou em situação de colapso, a análise destaca a necessidade de adoção de medidas de supressão mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais. Além disso, é necessário o reforço da atenção primária e das ações de vigilância, que incluem a testagem oportuna de casos suspeitos e seus contatos”, afirmam.

Com informações Boletim Fiocruz

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários