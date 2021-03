Rios Juruá e Iaco seguem subindo no interior, e Tarauacá estabiliza, diz Corpo de Bombeiros

Além do Rio Acre, que teve um aumento de mais de 1 metro em seu nível nas últimas horas, os manaciais do interior do Acre também seguem subindo no volume de água.

Nesta terça-feira (23), de acordo com os dados do Corpo de Bombeiros, a medição das 6 h aponta para aumento no nível dos rios Juruá e Iaco.

Em Cruzeiro do Sul, o afluente saiu da marca dos 10,97 nesta segunda-feira (22) para 11,33m nesta terça. O Iaco, em Sena Madureira, avançou dos 12,66m para 13 m, no mesmo período.

O Rio Tarauacá, que transbordou nesta segunda, se mantém nos 10m.

