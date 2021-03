RO: funcionário do Atacadão bate moto em traseira de carreta estacionada e morre no hospital

Um homem de 34 anos, identificado como Diego Carvalho de Oliveira morreu na primeira hora da madrugada desta terça-feira, 02, após colidir de motocicleta contra a traseira de uma carreta estacionada no final da avenida Tancredo Neves, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência policial, uma guarnição compareceu ao local atendendo a solicitação do proprietário da carreta, que afirmou estar com o veículo estacionando, quando Diego, que conduzia uma motoneta Honda Biz, colidiu contra a traseira do reboque.

A vítima, que perdeu muito sangue, chegou a ser conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Segundo uma amiga de Diego, ele trabalhava no na empresa Atacadão e retornava para casa após o expediente, quando ocorreu a tragédia.

