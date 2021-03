Roberto Duarte sugere criação de Centro de Referência e Diagnóstico da Covid-19

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) sugeriu, durante sessão remota da Assembleia Legislativa, que Estado e o Município disponibilize um Centro específico para realização de exames em pacientes diagnosticados com a Covid-19.

O parlamentar, que foi acometido pelo coronavírus recentemente, sabe o quanto os exames são necessários para o acompanhamento da evolução da doença. “A cada dois dias eu fazia os exames de sangue, como hemograma completo, ferritina sérica, Proteína C reativa, Ddímero e a tomografia. Esses exames possuem alto custo e a nossa população não tem como pagar por este tratamento. Cada tomografia custa, em média R$ 350”, citou Roberto Duarte.

Em sua fala, o deputado mostrou a importância de que seja criado este Centro de Referência para que a população possa fazer todos os exames necessários. “Conclamo a união do legislativo para que possamos avançar nesta discussão com o Governador Gladson Cameli e o secretário de saúde, Alysson Bestene. Infelizmente, após um ano de pandemia, ainda não temos um local específico para que as pessoas que foram acometidas com a Covid-19 possam realizar os exames necessários. Esse acompanhamento pode salvar vidas.”, destacou Roberto Duarte.

