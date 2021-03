Rocha e esposa estão com Covid-19: “Doença traiçoeira, verdadeira roleta-russa”

O vice-governador do Acre, Wheels Rocha (PSL) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (23), para informar que ele e a esposa, Selma Rocha, testaram positivo para a Covid-19 e seguem isolados em casa.

Segundo ele, há dois dias vem sentindo uma leve coriza, uma tosse e febre. Porém, ele reforça que está mantendo os cuidados necessários. “Essa é uma doença traiçoeira que tem ceifado a vida de muitos de nossos irmãos acreanos numa verdadeira “roleta-russa”, declarou.

Rocha falou da estrutura da saúde. “Esse colapso reforça a minha convicção de que poderíamos ter investido muito mais na disponibilização de leitos clínicos e de UTI. Os ingredientes para essa situação estavam todos postos, quais sejam: campanha política com aglomerações e dancinhas, festas de fim de ano com mais aglomerações, cheias em diversos municípios com o alojamento de pessoas em abrigos, além de outras aglomerações”, destacou.

O ex-deputado federal disse que ainda não foi vacinado contra a Covid-19, e reforçou o apelo ao governo federal no envio de imunizantes ao Estado.

