Rússia cria armadura de combate capaz de parar balas calibre .50

Muitos especialistas em estratégia militar alertam que as guerras do futuro não serão terrestres, mas confrontos sob o signo da inteligência artificial e do armamento bioquímico.

Porém, os governos continuam desenvolvendo equipamentos para o futuro, como a Rússia anunciando a nova geração de sua armadura de combate de alta tecnologia Sotnik.

A gigante da defesa estatal Rostec é a empresa que está desenvolvendo a quarta geração de sua armadura de combate Sotnik ou “Centurion”.

O traje Sotnik de terceira geração atualmente inclui “equipamento de proteção pessoal e munição completamente novos, fornecendo defesa com armadura leve e aumentando dramaticamente o armamento do soldado”, diz a Fundação Jamestown.

Armadura de combate nova

O equipamento é um conjunto de novas tecnologias, incluindo as mais recentes conquistas da indústria de defesa russa, como equipamentos robóticos e sistemas integrados de troca de informações.

Atualmente, acontece o primeiro estágio de desenvolvimento, onde são definidos os requisitos táticos e técnicos, diz o engenheiro Bekkhan Ozdoev da Rostec.

A armadura de combate Sotnik de quarta geração consistirá em fibra de polietileno leve e um revestimento projetado para suportar fogo direto de um calibre .50 M2 Browning.

Ou seja, o equipamento não restringe os movimentos e permite que o soldado carregue o peso extra necessário para realizar missões especiais, segundo Ozdoev.

Embora a perspectiva de um traje de combate futurista capaz de parar uma bala calibre .50 pareça sair de um filme de ficção científica, os militares russos estão levando tudo isso a sério, conforme Samuel Bendett disse, analista focado em pesquisas sobre desenvolvimentos militares russos.

A armadura de combate Sotnik de terceira geração que a Rostec está implantando atualmente tem como objetivo substituir o Ratnik de alta tecnologia ou o equipamento de combate Warrior.

(Foto: Rostec)

