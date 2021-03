Sasha se despede de Maria, a “segunda mãe” de Xuxa: “Tão guerreira”

A filha de Xuxa usou as redes sociais para se declarar à babá, que faleceu nessa sexta-feira (12/3)

A modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, usou as redes sociais neste sábado (13/3) para se despedir de Maria do Rosário, que foi sua babá quando ela era pequena. A idosa, considerada a “segunda mãe” de Xuxa, morreu nessa sexta-feira (12).

Pelo Instagram, Sasha compartilhou uma foto com Maria. Além dela, no clique, surge João Figueiredo, namorado dela. “Minha Maria, você vai sempre morar no meu coração. Te amo”, declarou-se a jovem.

