Saúde investiga caso de idosos que pegaram covid e outros que morreram depois de imunizados

Após a morte de dois idosos do Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, com sintomas de coronavírus, a Secretaria de Saúde da capital divulgou uma nota nesta segunda-feira (1), informando que vai apurar as causas da morte.

Segundo informações, além dos óbitos, ao menos 23 idosos residentes no local estão com sintomas da doença após serem imunizados contra à doença. Dois deles estão internados no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e os demais estão isolados no local.

Os dois que tiveram óbitos confirmados na Fundação Hospitalar e no Pronto Socorro não haviam sido imunizados com a 2° dose.

Em contato com a assessoria de imprensa da saúde, o ContilNet foi informado que o órgão vai apurar as causas da morte dos idosos, por meio de análises da equipe de Vigilância Sanitária.

Segundo o órgão, é necessário apurar se as notificações se deram pela infecção da doença ou se pela reação da vacina.

