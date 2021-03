“Se não roubar, o dinheiro dá”, diz Bocalom sobre empresas terceirizadas

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para comentar o polêmico episódio com os servidores da Zeladoria de Rio Branco, segundo ele, as empresas querem que a Prefeitura repasse mais dinheiro do que o previsto em contrato.

O chefe do executivo municipal pontuou que a metragem definida pela equipe mostra que o repasse deve ser efetuado em R$ 205 mil reais, porém, as empresas pedem cerca de R$ 195 mil a mais, totalizando R$ 400 mil. “Eu não vou permitir que continuem, se não roubar o dinheiro dá”, escreveu.

Em relação as críticas nas redes sociais em relação ao modo operante da atual gestão, Bocalom destaca que tais reclamações partem de grupos que durante anos, usaram mal o dinheiro público. “Devem ser aqueles que estão acostumados a roubar”, concluiu.

Em meio ao impasse da Prefeitura com as empresas que fazem a zeladoria, os trabalhadores alegam que estão com mais de 2 meses de salários atrasados.

