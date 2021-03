Secretaria Municipal de Saúde vacina estudantes de medicina da Ufac contra a Covid-19

Os alunos aptos a receber a dose são estagiários do curso de medicina que atuam nas Upas, Hospitais, Policlínicas, Pronto Socorro e Maternidade

Estudantes de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira, 5. A campanha é resultado de uma parceria entre a reitoria da Universidade e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entre os acadêmicos, foram aplicadas 57 doses do imunizante, conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. A ação aconteceu no Anfiteatro da Universidade.

Os alunos aptos a receber a dose são estagiários do curso de Medicina que atuam nas Upas, Hospitais, Policlínicas, Pronto Socorro e Maternidade.

A reitora Margarida Aquino, disse que esse é um momento muito feliz para a Universidade e para os internos que estavam nessa expectativa.

“Eles estão na linha de frente no combate a Covid. Agradeço a prefeitura de Rio Branco por trazer esse dia tão esperado pelos nossos alunos do curso de Medicina da nossa Ufac”, colocou a reitora.

“É um momento muito importante para as pessoas que atuam na linha de frente para combater essa pandemia e um respeito aos profissionais e alunos como nós que estamos atuando também”, comentou o estudante de medicina Eclair Graciano Inácio.

O também acadêmico Laan Peixoto, agradeceu pelo imunizante. “Como interno de Medicina, naturalmente com mais contato com pessoas que são potencialmente disseminadoras do vírus, de certa forma deixa a gente mais tranquilo”, ponderou.

O secretário de Saúde do município, Frank Lima, explicou que como todo regime de assistência já foi vacinado, agora é a hora de entrar nesse público. “Viemos aqui na Universidade Federal do Acre trazer uma dose de vacina, acompanhada de uma dose de esperança, para que esses jovens possam estar imunizados e nos ajudar atuando na linha de frente, do combate ao novo Coronavírus”, disse.

