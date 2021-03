Secretário critica anúncio de que idosos de 65 anos serão vacinados a partir de quarta

"Não posso ser irresponsável de anunciar que público vacinaremos se não tenho as doses em mãos"

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, esclareceu, nesta segunda-feira (22), que ainda não divulgou quais faixas etárias receberão as doses da nova remessa da vacina contra a Covid-19 porque o governo sequer teria repassado a informação de quantos imunizantes irão para o município. As vacinas estão sob posse do estado desde sábado (20).

Entenda: Acre inicia na quarta-feira a imunização de idosos acima de 65 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) criticou a divulgação na imprensa, a partir de fontes ligadas ao governo, de que a nova remessa seria destinada a idosos de 65 anos ou mais. De acordo com a pasta, quem operacionaliza a imunização são as prefeituras e, por isso, cabe a elas, e não ao estado, divulgarem qual o público-alvo, conforme o andamento das campanhas.

“Eu não posso ser irresponsável de anunciar que público nós iremos vacinar se não temos os imunizantes em mãos. Esse tipo de informação falsa só causa tumulto, como da última vez”, disse Frank Lima, ao se referir à ocasião em que prefeitura e governo divulgaram faixas etárias diferentes, o que provocou filas e confusão no drive thru do Sétimo BEC.

A prefeitura de Rio Branco ainda não finalizou a vacinação de idosos de 70 anos com a primeira dose e, por isso, teme que o anúncio de vacinação para pessoas de 65 anos ou mais gere mais tumultos.

“Somente quando soubermos quantas doses de vacinas serão disponibilizadas pelo governo do estado para a nossa secretaria é que poderemos traçar novas estratégias de vacinação”, reforçou o secretário.

A previsão de envio das doses aos municípios é para esta terça (23). Já o início da vacinação dessa remessa está autorizada a acontecer a partir de quarta (24)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários