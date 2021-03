Secretário de Produção e Agronegócio se despede do governo após exoneração

Terminou nesta sexta-feira (26) a gestão do médico veterinário Edivan Maciel de Azevedo à frente da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). Indicado pela deputada federal Mara Rocha (PSDB), ele foi exonerado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) para dar lugar a um nome ligado ao MDB, que tenta reaproximação com o governo.

No lugar de Edivan, assume o pacuarista Neném Junqueira, que estava filiado ao PSL até semana passada. Ele é uma indicação direta do senador Márcio Bittar (MDB), designado pelo partido para tocar a repactuação com o Palácio Rio Branco.

Edivan era nome de grande prestígio entre pecuaristas e grandes produtores rurais. Quando anunciada sua exoneração, na semana passada, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) lançou nota solicitando ao governo que não levasse à frente sua demissão.

Foi em sua gestão que o Acre se tornou área livre de febre aftosa sem necessidade de vacinação, uma conquista tratada como histórica pelos representantes da agropecuária no estado.

Em seu perfil no Facebook, o agora ex-secretário agradeceu o governador, em nota, pela oportunidade de comandar a Sepa por um ano e quatro meses. Confira a íntegra do comunicado:

