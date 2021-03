Secretário de Saúde garante que não vai faltar oxigênio nos hospitais do Acre

Alysson Bestene anunciou a chegada, ainda neste sábado, de mais 60 cilindros do produto

Não vai faltar oxigênio nos hospitais do Acre. É o que garantiu ao ContilNet, neste sábado (13), o secretário de Saúde Alysson Bestene. Segundo o gestor, a qualquer momento chega ao estado mais 60 cilindros com o produto para reforçar as unidades de saúde.

Ele disse ainda que o Acre não vai viver o que o Amazonas viveu no início do ano, quando dezenas de pacientes morreram por falta de oxigênio. Na época, o Ministério da Saúde havia sido informado, dias antes, sobre a escassez do item e, por isso, está sendo investigado por omissão.

O secretário Bestene aproveitou o primeiro dia das medidas mais restritivas no Acre desde o início da pandemia de Covid-19 para rodar a capital e ver como os acreanos têm se comportado, especialmente os donos de comércios, que estão proibidos de funcionarem aos sábados e domingos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários