Secretário diz que AC terá pico de mortes por covid-19 nos próximos 15 dias

Durante um encontro com o governador Gladson Cameli e o senador Marcio Bittar (MDB) na última semana, o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse que a situação no Estado com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) é preocupante.

“Um cenário nebuloso”, destacou o gestor ao tratar do índice de internações de pessoas com casos graves da covid-19.

Na ocasião, Bestene explicou que muitas pessoas já estão na fila aguardando vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até mesmo nos hospitais particulares – o que caracteriza um colapso no SUS.

“É muito difícil tudo isso que estamos vivendo, mesmo com todos os esforços que o Governo do Estado e a União estão tendo para garantir que essa pandemia não seja ainda mais caótica”, continuou.

Alysson disse ainda que o Acre pode chegar ao pico de mortes pela doença daqui a 15 dias, como previsto em todo o cenário nacional pelos especialistas.

“O pior de tudo o que já enfrentamos está por vir, pelo que dizem os estudiosos em Saúde. O pico de mortes deverá surgir a daqui 15 dias no Acre e em todo o país”, finalizou.

