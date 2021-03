Secretário recua e anuncia vacinação aos sábados em Rio Branco para idosos; veja local

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (26) para anunciar a vacinação para idosos a partir de 67 anos de idade neste final de semana.

O recuo do gestor se deu após uma enxurrada de críticas nas redes sociais sobre o cancelamento da vacinação aos sábados. Alguns vereadores ameaçaram acionar o Ministério Público do Acre.

A polêmica foi tão grande em torno do assunto, que o governo do Estado emitiu uma nota afirmando que o decreto não proibia a realização da imunização, como havia justificado a Secretaria Municipal de Saúde.

Lima frisou que a vacinação vai ocorrer no sábado (27) pela manhã, no drive-thru do antigo estacionamento do Detran, em frente ao Sétimo BEC.

