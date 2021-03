Segunda usina de oxigênio da Pronto Clínica entrará em operação ainda esta semana

A Pronto Clínica, que já possui uma usina de oxigênio em funcionamento, terá ainda esta semana sua segunda usina funcionando a todo vapor. A nova usina geradora de oxigênio, da marca Oxinal, tem capacidade para produzir 15,5/m³ de oxigênio por hora.

A fornecedora do equipamento diz que a usina pode produzir 11.160 N/m³ de oxigênio por mês, com a concentração mínima de 93%, atendendo as normas governamentais, mas se a capacidade nominal do equipamento for superada, haverá prejuízo no percentual de concentração de oxigênio.

Em tempos de escassez de insumos e de colapso na saúde, investimentos como esse podem aliviar o cenário caótico causado pela pandemia.

