Sem contrato fixo com a Globo, Angélica aparece no SBT após 25 anos

Apresentadora participou de um quadro ao lado de Xuxa Meneghel e Eliana; ela está sem contrato fixo com a Globo desde março do ano passado

Angélica retornará aos estúdios do SBT neste domingo (7/3), pela primeira vez desde 1996.

A apresentadora está sem contrato fixo com a Globo desde março do ano passado, e espera uma posição da emissora para gravar a segunda temporada de seu programa, o Simples Assim.

Angélica gravou no último sábado (28/2) uma participação virtual no programa da Eliana durante uma entrevista com Xuxa Meneghel, no Rio de Janeiro.

O SBT não teria procurado a Globo para solicitar autorização de Angélica no programa, segundo o site Na Telinha. A equipe da apresentadora teria negociado diretamente com os representantes da emissora.

“Olha o que o tempo pode fazer com três amigas de trabalho: unir em um grupo que se fortalece no respeito, amor e carinho a cada dia. Suas lindas! Obrigada pela oportunidade deste encontro. Nos unimos em frente ás câmeras para vocês matarem a curiosidade do que acontece em nosso grupo de WhatsApp. Ficou curiosa (o)? Aguardem as pérolas e muitas risadas”, escreveu Eliana no seu perfil do Instagram, em uma foto ao lado de Angélica e Xuxa.

Angélica chegou a emissora em 1993 e comandou a Casa da Angélica, Passa ou Repassa e TV Animal. Ela assinou contrato com a Globo três anos depois e nunca mais esteve na antiga empresa que trabalhava.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários